Reggio Calabria, ormai è un’abitudine: caduto un albero in Via XXV Luglio 1943 [VIDEO]

23 Agosto 2021 13:01

Il Comune ha subito messo in moto i mezzi per riportare la situazione alla normalità e gli interventi sono avvenuti in maniera tempestiva

E’ l’ennesimo episodio nel giro di pochi giorni, ancora una volta avvenuto nel centro di Reggio Calabria. Questa mattina una parte di un albero è caduta in Via XXV Luglio 1943, salita di Viale Genoese Zerbi. Il Comune ha subito messo in moto i mezzi per riportare la situazione alla normalità: tempestivo l’intervenuto dopo la chiamata del proprietario di un’automobile parcheggiata. Poco prima succedesse il fatto, nel punto in cui è caduto l’albero, stava parcheggiando un giovane, che per sua fortuna ha poi scelto un altro punto in cui sistemare il suo mezzo, evitando inconsapevolmente il rischio di poter essere colpito dal grosso ramo. Nel video a corredo dell’articolo le immagini dell’intervento.