Reggio Calabria, al via le celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Italo Falcomatà: domenica al Circolo del Bridge il premio giornalistico “La Matita Rossa e Blu” a Mario Calabresi

24 Agosto 2021 16:59

Reggio Calabria: il prestigioso riconoscimento, ormai un appuntamento fisso delle attività promosse dalla Fondazione Falcomatà, sarà consegnato al giornalista e saggista, già direttore de La Stampa e de La Repubblica

Ai nastri di partenza le attività per la celebrazione del ventennale della scomparsa del compianto sindaco della primavera reggina Italo Falcomatà. Domenica 29 agosto, alle ore 20.30, nella cornice del Circolo del Bridge di via Vecchia Pentimele, si terrà l’edizione speciale del Ventennale del Premio Giornalistico Nazionale La Matita Rossa e Blu, l’ormai tradizionale riconoscimento che quest’anno sarà conferito a Mario Calabresi. Giornalista e scrittore, figlio del commissario Luigi Calabresi assassinato nel 1972, Mario Calabresi è oggi una delle firme più prestigiose del panorama giornalistico italiano, già direttore dei quotidiani La Stampa e La Repubblica ed autore di numerosi saggi. Il programma della serata, promossa dalla Fondazione Italo Falcomatà, prevede i saluti di David Ceccanti, Presidente del Circolo del Bridge N.Ditto, ed a seguire la presentazione del libro “Quello che non ti dicono” di Mario Calabresi. Ne parleranno con l’autore la giornalista blogger @ManginoBrioches, Anna Mallamo, ed il giornalista e saggista Giuseppe Smorto. Allieterà la serata, che si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid, l’accompagnamento del maestro Antonio Barresi con la sua chitarra. Presenta la giornalista Emanuela Martino.