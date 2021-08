Reggio Calabria: al via il nuovo corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria “economia, diritto e management della sanità”

6 Agosto 2021 13:55

Reggio Calabria: grazie alla solerzia e alla lungimiranza del Dr Giacomino Brancati, Dirigente generale del Dipartimento della Salute della Regione Calabria e della Dssa Scordo dello stesso Dipartimento è stato pubblicato il nuovo bando per l’anno accademico 2020/2021

Dopo il successo dei corsi effettuati negli anni precedenti, che hanno consentito a circa 90 dirigenti sanitari di conseguire il titolo senza dover andar via da Reggio Calabria e soprattutto vista l’altissima qualità dei Docenti che hanno effettuato le lezioni, continua la stretta collaborazione tra la Regione Calabria e il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria diretto dal Prof Massimiliano Ferrara e per l’iniziativa coadiuvato dal Direttore del Corso Prof Francesco Manganaro ed il Presidente dell’Ordine dei medici e degli Odontoiatri delle provincia di Reggio Calabria coadiuvato dal promotore dell’iniziativa Dr Domenico Pistone. Infatti grazie alla solerzia e alla lungimiranza del Dr Giacomino Brancati, Dirigente generale del Dipartimento della Salute della Regione Calabria e della Dssa Scordo dello stesso Dipartimento è stato pubblicato il nuovo bando per l’anno accademico 2020/2021. A tale corso pubblicato sia sul sito dell’Università Mediterranea che su quello dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria potranno accedere tutti i dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici e psicologi come stabilito dalla conferenza Stato-Regioni del 10-7-2003. Il corso si propone l’obiettivo di realizzare un percorso finalizzato a formare figure professionali altamente qualificate nell’area dell’organizzazione e gestione delle aziende sanitarie al fine di contribuire al processo di aziendalizzazione introdotto ormai da anni nella sanità italiana.

La mission è quindi di fornire le necessarie conoscenze gestionali, economiche, giuridiche, manageriali, finanziarie, etiche e sociologiche fornendo così le necessarie competenze a chi già opera nelle aziende pubbliche.