Reggio Calabria: al Castello Aragonese la presentazione del premio letterario “Racconti nella Rete”

24 Agosto 2021 21:00

Sabato 28 agosto alle 17 al Castello Aragonese di Reggio Calabria è in programma la presentazione del premio letterario “Racconti nella Rete”

Importante vetrina calabrese per il premio letterario “Racconti nella Rete”. Si parte con la proiezione del corto “Non lo faccia” per la regia di Giuseppe Ferlito, scritto dalla reggina Katia Colica. Il soggetto ha vinto la selezione 2019 della sezione corti del premio Racconti nella Rete. Sarà presente l’attore Sebastiano D’Agostino. A seguire, intervengono il presidente Demetrio Brandi e gli scrittori Barbara Cutrupi e Maurizio Polimeni, vincitori del premio letterario. Letture di Maria Grazia Manti. Con la partecipazione di Aldo Libri, scrittore e segretario del SUL – Sindacato Artisti. Nell’occasione saranno ricordate le prime venti edizioni del premio. Il Premio letterario “Racconti nella Rete” viene considerato il più grande premio nazionale per inediti online. La copertina dell’antologia 2021, edita da Castelvecchi, è arricchita dalla copertina realizzata da Bruno Bozzetto e dalla prefazione di Ennio Cavalli. Nel sito del premio gli utenti trovano una piattaforma di confronto per chi desidera mettersi alla prova con le parole, per quanti non temono di mettere a nudo i propri sentimenti sottoponendo i propri scritti al giudizio di altri lettori e scrittori. La peculiarità del premio consiste nella pubblicazione nel sito www.raccontinellarete.it di tutti racconti in concorso e nella possibilità che questi vengano letti e commentati dagli utenti. Il volume raccoglie i 25 racconti vincitori della ventesima edizione del premio. Scrigno di piccole storie compiute, l’antologia diventa testimonianza del tempo in cui viviamo ed espressione di tematiche sociali affrontate a volte con leggerezza altre volte con passione, sensibilità e rabbia. Espressione di una qualità letteraria in continua crescita, i racconti si caratterizzano per una prosa sempre più raffinata e variegata e con stili narrativi originali. Durante l’incontro verrà presentata la nuova edizione del premio, riservato a racconti brevi e soggetti per cortometraggi. Il concorso, che prevede anche una sezione dedicata ai racconti per bambini, parte a fine ottobre nel sito www.raccontinellarete.it e si concluderà il 31 maggio. Dopo ci sarà la selezione dei racconti, la pubblicazione e la premiazione a Lucca, nell’ambito del Festival LuccAutori. Il vincitore della sezione corti vedrà realizzato il proprio cortometraggio in collaborazione con la scuola di cinema Immagina di Firenze. La premiazione dei vincitori della ventesima edizione è in programma a Lucca il 2 e 3 ottobre nell’ambito della ventisettesima edizione del festival LuccAutori.