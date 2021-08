Disservizi idrici a Reggio Calabria, Milia (FI): “stamattina a San Giovannello altro blocco stradale per l’acqua, nessuno della maggioranza si è presentato”

20 Agosto 2021 15:11

Disservizi idrici a Reggio Calabria: stamattina a San Giovannello/Eremo i cittadini hanno di nuovo bloccato la strada, esasperati dalla mancanza d’acqua

“Stamattina a San Giovannello/Eremo i cittadini hanno di nuovo bloccato la strada, esasperati dalla mancanza d’acqua. Ho partecipato alla protesta perchè conosco bene i disagi del caso, abitando in zona”. E’ quanto scrive in una nota Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria. “Il sindaco non si è fatto vivo –prosegue– anche questa volta si è nascosto dietro il suo castello di sabbia, si è negato di fronte all’ennesima richiesta di aiuto mossa dai suoi concittadini, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, ma guardare negli occhi i reggini e spiegare quantomeno il perché del disagio e soprattutto come si sta cercando una soluzione sarebbe doveroso. Invece, come al solito, il nulla. Non si è fatto vivo neppure uno dei suoi uomini di maggioranza, neanche oggi, però stasera a Piazza Castello ci sarà il concerto organizzato dall’amministrazione, e partiranno foto e selfie orgogliosi. Una Vergogna, siamo oltre il limite della decenza”, conclude.