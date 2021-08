5 Agosto 2021 11:14

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione dello spettacolo “Tesmoforiazuse”, prodotto dalla Compagnia teatrale Scena Nuda e diretto da Elisabetta Pozzi

Si svolgerà martedì 10 agosto, alle ore 12, presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Tesmoforiazuse, nuova produzione della Compagnia teatrale reggina “Scena Nuda”, con la regia dalla grande attrice Elisabetta Pozzi. Lo spettacolo – che andrà in scena, in prima nazionale, il 19 agosto nel teatro greco-romano di Portigliola – è frutto di un ampio progetto artistico, che verrà illustrato nel corso dell’incontro. Alla conferenza stampa interverranno: la regista dello spettacolo, Elisabetta Pozzi; la direttrice artistica della Compagnia “Scena Nuda”, Teresa Timpano; il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; il delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio; il sindaco di Portigliola, Rocco Luglio; l’assessore alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò. All’incontro sarà presente, inoltre, una parte del cast dello spettacolo, composto da attori di livello nazionale, con all’attivo collaborazioni con grandi nomi del teatro italiano come Ronconi, Strehler, Lavia.