Reggio Calabria, il Comune non interviene e i cittadini di Bovetto fanno da sé: raccolta fondi per riparare la strada di Contrada Limico

30 Agosto 2021 17:06

“Per anni siamo stati abbandonati, abbiamo dovuto raccogliere i soldi e sistemare la strada”: è quanto lamentano i cittadini residenti a Bovetto (Reggio Calabria)

Segnalazioni su segnalazioni, tutto però è stato invano. Non ne potevano più i residenti in Contrada Limico a dover costantemente riparare i danni subiti a gomme e sospensioni delle auto, così hanno provveduto a spese loro a sistemare il manto stradale. E’ come sono stati costretti a procedere i cittadini di Bovetto, quartiere di Reggio Calabria, che da tempo erano avevano avvisato il Comune e la ditta disposta alla manutenzione. “Siamo stati abbandonati, a nulla sono servite le varie segnalazioni avanzate negli anni – afferma un residente alla redazione di StrettoWeb – . Ci siamo così organizzati e tramite una raccolta fondi abbiamo trovato i soldi necessari per riparare le fosse. Ormai transitare era diventato impossibile, gli imprevisti si verificavano all’ordine del giorno”. Di seguito le foto a corredo dell’articolo che mostrano il completamento dei lavori di sistemazione.