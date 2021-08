Reggina, ecco l’ufficialità: Marco Tumminello è un nuovo calciatore amaranto

17 Agosto 2021 20:17

La Reggina ufficializza Marco Tumminello, in prestito dall’Atalanta fino al 20 giugno 2022

Eccola l’ufficialità, ampiamente prevista. Lo avevamo scritto ieri: Tumminello era già in città ed entro oggi ci sarebbe stato l’annuncio. Il giocatore si lega al club amaranto per un anno, in prestito secco. “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Marco Tumminello. L’attaccante, classe 1998, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, ed indosserà la maglia numero 93. A Marco un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”, si legge. Attaccante a disposizione di Aglietti per la sfida col Monza, dunque, in attesa di Galabinov.