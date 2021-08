Reggina, ecco l’ufficialità di Bruno Amione: il difensore argentino è un nuovo calciatore amaranto

30 Agosto 2021 15:12

E’ arrivata l’ufficialità: Bruno Amione è un nuovo giocatore della Reggina

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Hellas Verona FC per il trasferimento di Bruno Amione. Il difensore, classe 2002, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno, ed indosserà la maglia numero 2. A Bruno un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. Eccola qui, l’ufficialità. Il giovane difensore argentino approda in amaranto in prestito secco per un anno, come già concordato da giorni. La trattativa è infatti chiusa da un po’ e si attendeva soltanto l’annuncio. Amione è arrivato in Italia lo scorso anno, dopo essere cresciuto nel Belgrano. Si tratta di un under e, incluso Franco, i difensori centrali in rosa sono adesso sei. Riflessioni emergono alla luce dell’over da sacrificare.