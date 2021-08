Reggina, subito l’ufficialità: Galabinov è amaranto, firmato un triennale. Domani la presentazione

18 Agosto 2021 20:52

E’ già arrivata l’ufficialità per Andrey Galabinov, nuovo attaccante della Reggina

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Andrey Galabinov. L’attaccante, classe 1988, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Galabinov indosserà la maglia numero 16. Ad Andrey un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. E’ arrivata subito l’ufficialità, come prevedibile, di Andrey Galabinov. Il calciatore è sbarcato a Reggio Calabria circa due ore fa e ora ha firmato: contratto triennale per lui. Il calciatore verrà presentato in conferenza stampa domani, al Sant’Agata, alle ore 19,