Reggina-Ternana, la probabile formazione amaranto: c’è Hetemaj. E Galabinov si scalda… [GRAFICO]

28 Agosto 2021 20:39

La probabile formazione della Reggina per la sfida di domani al Granillo contro la Ternana

Carpe diem. La prima è andata, senza rimpianti e senza troppi dolori. 0-0 contro una delle favorite. Ma il calendario ha offerto alla Reggina un doppio turno interno subito e quindi domani, a Reggio Calabria, altro avversario- C’è la neopromossa Ternana di Lucarelli, grande bomber del passato come Aglietti. L’anno scorso i neroverdi hanno “ammazzato” il girone C di Serie C, ma dopo il colpaccio in Coppa Italia a Bologna hanno perso in casa all’esordio contro un già travolgente Brescia. Ma come, il mister amaranto, affronterà la squadra umbra? Vediamo la situazione reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Non dovrebbero esserci stravolgimenti. La catena di difesa ha fatto molto bene domenica scorsa, dimostrandosi solida, nel segno della continuità. Di Chiara inamovibile a sinistra, così come i centrali. Lakicevic sarà a destra, troppo presto (la condizione è da ritrovare dopo l’infortunio, lo ha detto oggi in conferenza Aglietti) perché Adjapong lo insedi.

CENTROCAMPO – Qui dovrebbe esserci il primo cambio, considerando le gerarchie consolidate di Aglietti. Bianchi ha fatto molto bene al Granillo contro il Monza, ma l’ex Chievo e Benevento ritorna dalla squalifica e dovrebbe andare a riprendersi il posto al centro insieme a Crisetig così come a Salerno. Nessuna sorpresa neanche sulle fasce, con Ricci e Laribi larghi e a piede invertito per sfruttare la zona centrale, il tiro da fuori e per lasciare spazio alla spinta dei terzini.

ATTACCO – Forse, la vera grande novità. Non scontata, ma possibile. Andrej Galabinov si scalda: è pronto a prendersi una maglia dal primo minuto accanto all’intoccabile Rivas. E’ ballottaggio con Montalto, che eventualmente partirebbe in corsa dalla panchina insieme a Tumminello.