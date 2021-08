Reggina-Ternana, i convocati di Aglietti: Denis unico assente, rientra Hetemaj

28 Agosto 2021 17:45

I convocati ufficiali del tecnico amaranto Alfredo Aglietti per Reggina-Ternana di domani

Per la seconda settimana di fila, Denis sarà assente. E’ quanto emerge dai convocati ufficiali diramati dal tecnico della Reggina Alfredo Aglietti, che già in conferenza stampa aveva annunciato l’assenza dell’attaccante. Al Tanque non resterà che caricare nuovamente i compagni da bordo campo prima del fischio d’inizio, come già fatto in Reggina-Monza. Rientra dalla squalifica, invece, Perparim Hetemaj, che potrebbe esordire ufficialmente in Serie B con gli amaranto piazzandosi al fianco di Crisetig. Di seguito la lista completa pubblicata dal sito del club dello Stretto.