Reggina-Ternana, polemica sul dito medio di Bandecchi al Granillo: “insultato da alcuni tifosi, non ce l’ho coi calabresi”

30 Agosto 2021 22:14

Il presidente della Ternana ha risposto alle polemiche che sono esplose nelle ultime ore, dopo un episodio che si è verificato in Tribuna al termine del match con la Reggina

Prima della partita un saluto alla Curva Sud amaranto, a cui aveva risposto con un inchino, ma a fine partita tra Stefano Bandecchi e i tifosi della Reggina è finita male. “A Reggio Calabria è esplosa una polemica, ora vi spiego come è andata – ha affermato il presidente della Ternana in un video pubblicato su Instagram – . Ho mandato a fare in culo alcune persone. Mi scuso con alcuni calabresi se hanno capito male. Mi hanno insultato, qualcuno ha urlato ‘Bandecchi coglione, vattene a casa’. Un tifoso l’ha ripetuto per cinque volte. Era solo l’ultimo dei coglioni, che per aver speso 20 euro di biglietto si sente un fenomeno, io ho risposto col dito medio. Chiedo scusa a tutti i reggini, ma quel signore può andare di nuovo a fare in culo. Chiusa la polemica”. Il patron delle Fere ha risposto dunque nel suo solito stile, in modo colorito e senza troppi giri di parole. Di seguito il video.