Reggina-Ternana, l’ultimo aggiornamento sulla prevendita: niente boom dopo l’entusiasmo iniziale

28 Agosto 2021 22:15

Il dato della prevendita aggiornata a questa sera, a circa 24 ore da Reggina-Ternana

Si pensava, dopo il boom iniziale, che si potesse non solo raggiungere ma addirittura superare la quota di quasi 6 mila toccata per Reggina-Monza. Ma probabilmente, domani sera, i tifosi amaranto saranno un po’ di meno, ovviamente a meno di clamorosi picchi di affluenza nelle ultime 24 ore. Il dato aggiornato ad oggi per il match di domani tra gli amaranto e la Ternana è di circa 4 mila tagliandi staccati. 3.800 erano i biglietti venduti alle 16.30 di questo pomeriggio, un numero che nelle ultime ore è sicuramente salito e che fa pensare a una quota di 4 mila almeno toccata. Un’altra giornata, quella di domani, potrà essere utile per raggiungere almeno le 5 mila unità.