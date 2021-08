Reggina-Ternana, l’iniziativa del club amaranto: 100 tagliandi omaggio per le Associazioni di supporto a persone in difficoltà

25 Agosto 2021 16:56

L’iniziativa della Reggina in vista del match di domenica sera al Granillo contro la Ternana

Iniziativa lodevole quella della Reggina in vista del match di domenica sera al Granillo contro la Ternana. Il club comunica che “verranno messi a disposizione cento (100) tagliandi omaggio per le Associazioni di supporto a persone in difficoltà. Il settore individuato, è la Tribuna Est”.

Queste le info per chi richiederà il tagliando: “le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 27 agosto, attraverso una email indirizzata a biglietteria@reggina1914.it. Ogni richiesta, da inviare su carta intestata, dovrà contenere firma del Presidente dell’Associazione ed elenco delle persone da accreditare”.