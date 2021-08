Reggina, Taibi fa il punto sul mercato: “forse ne verranno altri due. Uscite? Qualcosa si muove. E su Menez…”

19 Agosto 2021 10:51

Le parole del ds della Reggina Massimo Taibi a entrate quasi concluse e con le solite uscite da attenzionare

Ultimi due giorni proficui, per la Reggina, sul mercato. Ufficializzati tra martedì e mercoledì gli attaccanti Marco Tumminello e Andrey Galabinov, che completano il reparto offensivo amaranto e definiscono quasi per intero la rosa amaranto. Manca qualcosa? Forse, ancora, sì. Ad affermarlo è il ds Massimo Taibi ai microfoni di Gazzetta del Sud: “siamo soddisfatti – dice – ma fino al trenta agosto resteremo vigili. Forse completeremo l’organico con l’inserimento di due under (Amione in difesa e un centrocampista, ndr)“.

Con le entrate quasi concluse, dunque, le attenzioni si spostano sulle uscite, dai sei esuberi all’over in più da sacrificare dopo l’arrivo di Galabinov: “qualcosa si muove – afferma Taibi – I giocatori in esubero potrebbero presto accasarsi in altre società. Gasparetto si trova a Legnago, la fumata bianca è vicina. Con Rossi ho parlato, ci sono dei club che militano in Lega Pro interessati al suo cartellino. Anche per Garufo abbiamo richieste. Per quanto riguarda Faty stiamo trattando la risoluzione del contratto”.

Capitolo a parte merita Menez, su cui l’incertezza è ancora tanta: “stiamo monitorando la sua situazione, aspettiamo il trentuno agosto. Al momento non sono in grado di dare una risposta certa. Il mercato è imprevedibile. Gli over che fanno parte della rosa sono diciannove, dovremmo sacrificarne uno”.