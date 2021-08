Reggina, Taibi: “il Cosenza mi ha chiesto Situm, ecco la situazione sulle cessioni”

30 Agosto 2021 22:00

Il ds sulle trattative per i trasferimenti di Rossi, Rubin, Garufo, Crimi e Situm

Sono gli ultimi due giorni di calciomercato, il ds Massimo Taibi ha il telefono caldissimo e pieno di telefonate. Da piazzare ci sono diversi calciatori in esubero, è su questo che ha precisato durante un intervento alla tv ufficiale della Reggina: “sto trattando solamente le cessioni, ci troviamo in una situazione post Covid sicuramente delicata. Abbiamo degli esuberi, vediamo cosa riusciamo a fare. Rossi al Monopoli? E’ fattibile, dipende da lui, sperando che non cambi idea per l’ennesima volta. Rubin ha richieste, mentre Garufo è stato contattato da squadre di Serie D, stiamo provando un club in Serie C. Su Crimi ci sono squadre di Lega Pro. Situm, invece, mi è stato chiesto dal Cosenza e ne stiamo parlando”.

La necessità del direttore Taibi è quella di piazzare un Over presente in rosa, tra questi uno degli indiziati era Montalto. “Non è in uscita, sono cinque attaccanti e non credo che ce ne priveremo”, ha affermato. E’ un calciomercato comunque in cui si fa fatica a vendere, molte squadre sono in difficoltà economica: “la situazione generale è grave a causa del Covid. Senza criticare nessuno, ma ci sono squadre che fanno i conti sui mille euro, solo i calciatori non se ne sono accorti, il pallone si è sgonfiato. Se dovessero partire 3-4 giocatori, uno lo prenderò. Potrebbe essere Ragusa o Matos, ma difficilmente sarà così”.