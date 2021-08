Reggina, si riaprono i cancelli del Sant’Agata: in gol Menez, primo allenamento col gruppo per Hetemaj

2 Agosto 2021 19:50

Nella seduta odierna Mario Situm ha svolto allenamento differenziato

Sul campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, la Reggina ha ripreso le attività in vista dei prossimi impegni e dato avvio alla seconda parte del ritiro estivo. “Agli ordini di mister Aglietti e del suo staff, la squadra ha alternato esercizi atletici e partitelle a tema, con particolare riferimento alla fase di possesso. Un gol di Jérémy Ménez ha deciso la partitella finale, vinta dalla squadra in casacca arancione sulla squadra in maglia nera”, è quanto si legge nel comunicato della società.

Primo allenamento con i compagni per Perparim Hetemaj, mentre Mario Situm ha svolto lavoro personalizzato. Domani è programmata una doppia seduta a porte chiuse, mentre mercoledì e giovedì sarà consentito l’accesso agli organi di stampa.