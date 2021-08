Reggina, Rivas di nuovo in patria: l’Honduras convoca l’attaccante per i tre impegni della sua nazionale

25 Agosto 2021 21:07

Reggina, Rigoberto Rivas convocato dalla nazionale dell’Honduras per gli impegni contro Canada, El Salvador e Stati Uniti

Rigoberto Rivas torna in patria, a giocare per la sua nazionale, quella per cui ha diviso i colori fino a qualche settimana fa alle Olimpiadi. Il giocatore amaranto, come comunica il sito ufficiale del club dello Stretto, “è stato convocato dalla Nazionale dell’Honduras per i prossimi impegni relativi alle qualificazioni mondiali. La Bicolor affronterà, nell’ordine, Canada (2 settembre, Toronto), El Salvador (5 settembre, San Salvador) e Stati Uniti (8 settembre, San Pedro Sula). Il 23enne honduregno salterà gli impegni di Club dal 30 agosto all’8 settembre“, anche se in realtà in questa fascia di tempo la squadra non scenderà in campo. Con la Ternana la partita è il 29 agosto, a Crotone sarà invece l’11 settembre.