Reggina, altra goleada contro la Reggiomediterranea: 7 reti degli amaranto nel test del Sant’Agata, il tabellino

12 Agosto 2021 20:00

Reggina-Reggiomediterranea 7-0: il tabellino dell’allenamento congiunto del Sant’Agata

La settimana scorsa furono 8, questa volta 7. Si chiude l’ultimo test amichevole del precampionato della Reggina. Gli amaranto, al Sant’Agata, ne rifilano 7 alla Reggiomediterranea, compagine reggina di Eccellenza già affrontata qualche giorno fa. Allenamento congiunto utile ad Aglietti per far mettere altri minuti nelle gambe ai giocatori. E’ partito dall’inizio, giocando per circa 70 minuti, chi ne aveva giocati 20 ieri nella vittoriosa sfida a Vibo, eccetto Denis che è uscito nella ripresa per far spazio a Montalto. Sugli scudi Regini e Bellomo, autori di due reti a testa. Poi, nella ripresa, Situm, Rivas e Ricci. Di seguito il tabellino della sfida.

REGGINA-REGGIOMEDITERRANEA 7-0

Marcatori: 19′ Regini, 23′ rig. Bellomo, 26′ Regini, 38′ Bellomo, 67′ Situm, 70′ Rivas, 86′ Ricci.

Reggina: Lofaro (25′ Turati (60′ Micai)), Adjapong (68′ Lakicevic), Loiacono (68′ Franco), Regini (68′ Stavropoulos), Liotti (68′ Di Chiara), Situm (68′ Ricci), Bianchi (68′ Hetemaj), Gavioli (65′ Crisetig), Bellomo (68′ Laribi), Ménez (68′ Rivas), Denis (46′ Montalto (70′ Provazza (80′ Bezzon)). Allenatore: Aglietti.

ReggioMediterranea: D’Andrea (46′ Morabito), Lanza (46′ C. Praticò), Faye, Simionato, Ramallo (46′ D’Ambrogio), Verduci (46′ M. Praticò), Lopez (46′ Ramacciotti), Dall’oro (46′ Alderete), Stefanazzi (46′ Semenzin), Padin (46′ Azzarà), Puntoriere. Allenatore: Misiti.