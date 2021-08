Reggina, niente presentazione in Piazza Duomo: “il Comune ha messo a conoscenza il club di non poter procedere all’autorizzazione”

3 Agosto 2021 13:23

Annullato l’evento che era previsto il 7 agosto, i tifosi della Reggina dovranno rinunciare al saluto di inizio stagione

La Reggina aveva manifestato l’intenzione di voler organizzare l’evento di presentazione della prima squadra in Piazza Duomo, ma ancora una volta gli organi competenti non hanno concesso l’autorizzazione. Niente tifosi in festa dunque il 7 agosto nella fantastica location della Cattedrale, la notizia si apprende tramite un comunicato del club amaranto: “Reggina 1914 comunica che, nonostante gli sforzi profusi, la presentazione della prima squadra, fissata per sabato 7 agosto a Piazza Duomo, non avrà luogo. Nella giornata odierna, il Comune di Reggio Calabria ha messo a conoscenza il club di non poter procedere all’autorizzazione relativa alla manifestazione in oggetto “Visto lo stralcio del verbale della riunione tecnica di coordinamento”. Un boccone amaro da digerire per la società del presidente Luca Gallo che nell’ultimo anno, da quando si è verificata la pandemia del Coronavirus, ha dovuto già rinunciare alla presentazione coi tifosi sia di Jeremy Menez che del mister Alfredo Aglietti.