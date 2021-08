Reggina-Monza si gioca: l’ok dell’arbitro Giua è arrivato alle 17, un’ora prima del fischio d’inizio

22 Agosto 2021 17:07

Reggina-Monza, arriva l’ok dell’arbitro Giua: si giocherà

Reggina-Monza si giocherà. Con il terreno in condizioni pietose, e con una sconfitta a tavolino evitata in extremis per gli amaranto Antonio Giua ha dato l’ok pochi minuti fa, intorno alle 17:00, ad un’ora dal fischio d’inizio e mentre ancora proseguono i lavori per sistemare il manto erboso con apposite nuove strisce di prato installate con i trattori nelle ampie aree senza erba. La decisione è stata assunta dall’arbitro in sintonia con i commissari della Lega. Sospiro di sollievo per gli oltre 6 mila tifosi che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita dal vivo e per tutti gli altri supporters amaranto, ma resta la rabbia per una situazione vergognosa e indegna per una città come Reggio Calabria e per un club ambizioso come quello di Luca Gallo.