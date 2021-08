Reggina-Monza, sarà grande festa al Granillo: verso i 6 mila spettatori! Lunghe file per i tamponi nelle farmacie [FOTO]

21 Agosto 2021 21:14

Nuovi aggiornamenti sulla prevendita di Reggina-Monza: impennata nelle ultime ore e lunghe code nelle farmacie per ottenere il Green Pass con tampone

Sarà una grande festa, a prescindere dal risultato. Perché ritrovare tanti tifosi festanti in uno stadio dopo un anno e mezzo è bellissimo, alla luce di tutto ciò che abbiamo passato. Reggina-Monza apre il campionato amaranto nella giornata di domani, alle 18. La capienza è aperta al 50% (poco più di 11 mila spettatori), ma ai soli possessori di Green Pass, e cioè a chi è vaccinato, a chi è guarito dal Covid o a chi esegue un tampone con validità 48 ore.

E i numeri? Già ieri, nell’aggiornamento sulla prevendita, si contavano circa 4 mila biglietti staccati, tra i vecchi abbonati con prelazione e tutti gli altri. Oggi, come prevedibile, l’inizio dell’impennata tipica del weekend, quella dei due giorni precedenti alla gara. Al momento in cui scriviamo la quota è salita a circa 5.500 tagliandi staccati, per quello che domani sarà un bel colpo d’occhio. Si potranno raggiungere e superare i 6 mila spettatori, anche se non ci saranno gli ultras, che hanno scelto di non presenziare per via delle limitazioni imposte dal Governo. E la dimostrazione dell’impennata delle ultime ore si vede anche dalle lunghe file nelle farmacie della città, in quelle che rilasciano Green Pass a prezzo ridotto (15 euro). Le code si possono vedere dalle foto a corredo dell’articolo.