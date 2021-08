Reggina-Monza, limitazioni al traffico nelle aree adiacenti lo stadio Granillo: l’ordinanza della Questura

20 Agosto 2021 13:45

Limitazioni al traffico veicolare in occasione di Reggina-Monza di domenica pomeriggio: l’ordinanza della Questura

“In occasione della prima partita casalinga del campionato di serie B 2021/2022 della Reggina Calcio in programma domenica 22 agosto alle ore 18,00, il Comando di Polizia locale di concerto con la locale Questura ha disposto una serie di limitazioni al traffico veicolare nelle aree adiacenti lo Stadio Oreste Granillo vigenti sin dalle ore 15 di domenica 22 Agosto. L’ordinanza interessa numerose vie cittadine inibendo sulle stesse la sosta ed il transito. La cittadinanza è pertanto invitata a collaborare agevolando l’esecuzione dei provvedimenti presegnalati da apposita cartellonistica ed emessi a tutela della pubblica sicurezza”. E’ la nota emessa dalla Questura, che comunica una serie di limitazioni al traffico veicolare nelle aree adiacenti lo stadio Granillo per la partita di domenica pomeriggio (ore 18) tra Reggina e Monza. Al link in basso l’ordinanza integrale con tutte le aree coinvolte.