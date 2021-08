Reggina-Monza, la probabile formazione amaranto: pochi stravolgimenti per Aglietti

21 Agosto 2021 19:58

La probabile formazione della Reggina per la sfida di domani al Granillo contro il Monza, la prima del campionato amaranto

Si comincia, finalmente. Si torna a far sul serio. Per la Reggina l’impegno è subito tosto: il Monza di Berlusconi, Galliani e Stroppa, che nutre – forse ancor più della scorsa stagione – speranze di Serie A. Al Granillo torna anche il pubblico, ed è forse questa la novità più bella e importante. Poche, invece, dovrebbero essere le novità per ciò che concerne la formazione che Aglietti schiererà contro i biancorossi dell’ex Barillà. Tranne Denis e Hetemaj, infatti, ci sono tutti, tra cui gli ultimi arrivati Tumminello e Galabinov. Lo schieramento e gli uomini, però, non dovrebbero discostarsi molto da quelli visti a Salerno, per evitare stravolgimenti improvvisi e repentini. Andiamo a vedere la situazione reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Probabile la solita linea a quattro davanti a Micai con Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara, nel segno della continuità. Scalpitano Adjapong a destra e Regini al centro.

CENTROCAMPO – L’assenza pesante è quella di Hetemaj, che ritarda il suo esordio in campionato a causa di una squalifica della scorsa annata da pagare in questa (era diffidato e fu ammonito in Torino-Benevento, ultima della passata stagione). Sarà quindi Bianchi a posizionarsi al fianco di Crisetig, riformando la coppia già vista tantissime volte la scorsa stagione. Sugli esterni si dovrebbe andare verso la conferma di Ricci a destra e Laribi a sinistra, con Bellomo e Situm pronti a subentrare.

ATTACCO – Anche qui non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto già visto: Rivas gioca davanti con Montalto al suo fianco. Presto per vedere Tumminello e Galabinov dall’inizio, per via dei pochi allenamenti finora disputati con la squadra, ma non è da escludere un loro impiego a gara in corso, anche in base a come si metterà la gara. Scalpita Menez, che come al solito potrebbe stravolgere le carte in tavola.