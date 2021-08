German Denis come Hector Cuper: le pacche sulle spalle prima di Reggina-Monza e le stimmate da leader [VIDEO]

24 Agosto 2021 13:15

German Denis vero leader: come Hector Cuper, carica i compagni prima di Reggina-Monza

I nostalgici ricordano Hector Cuper, ma è anche una pratica comune a qualche allenatore attuale. Più difficile, però, che a farlo sia un calciatore. Se ti chiami German Denis, in realtà, tutto cambia. E non c’è neanche granché da meravigliarsi. E’ un leader vero, ma questo non è necessario rimarcarlo, si sapeva. E’ giusto sottolineare, però, come i piccoli gesti possano contare molto all’interno di uno spogliatoio. El Tanque domenica non ha giocato, rimandando il suo esordio stagionale con la Reggina. Ma in campo, vicino alla squadra, ci è rimasto fino all’ultimo, prima di salire in tribuna a guardare il match da fuori. E ha dato il suo apporto alla grande, come solo i grandi sanno fare. Al termine del riscaldamento pre-gara, e prima che i calciatori facessero rientro negli spogliatoi per cambiarsi e prepararsi al fischio d’inizio, l’attaccante argentino ha infatti aspettato i compagni a bordo campo e li ha caricati con un “cinque” e una pacca sulla spalla. Ci sono Menez, Bellomo, Galabinov, Loiacono, Gavioli. Tutti ricambiano. Di seguito il video.