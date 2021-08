Reggina-Monza, i convocati di Aglietti: oltre a Denis è out anche Hetemaj

21 Agosto 2021 18:42

I convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti per la sfida di domani tra Reggina e Monza: due gli assenti

Denis lo aveva annunciato, Hetemaj era scontato. Sono loro due gli unici assenti per Aglietti, che ha convocato 24 calciatori per la sfida di domani al Granillo tra Reggina e Monza, la prima di campionato. Il problemino per El Tanque lo aveva già anticipato il tecnico in conferenza stampa, mentre il centrocampista ex Chievo è squalificato per via dell’ammonizione (era diffidato) durante Torino-Benevento, ultima della scorsa stagione. Ci sono invece gli ultimi arrivati Galabinov e Tumminello. Di seguito la lista completa diramata dal sito ufficiale del club al termine della rifinitura.

Portieri: Lofaro, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Cionek, Di Chiara, Franco, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crisetig, Gavioli, Laribi, Ricci, Rivas, Situm.

Attaccanti: Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.