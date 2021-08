Reggina-Monza, grande seguito per la Serie B: dove seguire la diretta del match

21 Agosto 2021 14:39

Reggina-Monza, 1ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco come seguire la diretta del match

Grande attesa per l’esordio allo stadio Granillo della Reggina e subito, alla prima giornata, la sfida promette subito spettacolo. Di fronte ai ragazzi di mister Aglietti ci sarà il Monza, compagine tra le principali candidate alla vittoria del campionato. La Serie A già sfiorata lo scorso anno accende i riflettori sul club di Berlusconi, ma gli amaranto non saranno da meno e il calciomercato messo a segno dalla dirigenza fa ben sperare i tifosi. Grande assente della sfida sarà German Denis, che in settimana ha svolto una risonanza magnetica e dovrà restare a riposo per un affaticamento muscolare. Difficile vedere in campo dal 1′ Galabinov e Tumminello, altri due importanti rinforzi per il reparto offensivo.

Reggina-Monza: dove sarà trasmessa la diretta

Reggina-Monza verrà trasmessa da DAZN. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare.

Reggina-Monza si potrà vedere anche in streaming. Tutto questo sarà possibile in diversi modi: il primo è accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky