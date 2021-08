22 Agosto 2021 19:49

L’ultima partita con il pubblico al Granillo era stata Reggina-Monopoli, campionato di Lega Pro

Un totale di 5825 spettatori per € 118 160,90 di incasso. Sono questi i numeri che fa registrare il botteghino amaranto per Reggina-Monza. Una boccata d’ossigeno per la società del presidente Luca Gallo, che nello scorso campionato di Serie B ha dovuto fare a meno dell’incasso dei biglietti per tutta la durata della stagione. L’annata inizia con molte limitazioni, ma è comunque di zero tra le statistiche.