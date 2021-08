Reggina-Monza, Stroppa non si fida: “Reggio campo difficile, ma stiamo migliorando”. I convocati: quattro assenze pesanti

21 Agosto 2021 17:08

Le parole del tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida del Granillo contro la Reggina

“Finalmente si gioca con la gente, l’avversario è difficile e la partita è ostica per il fattore campo, perché non è facile giocare a Reggio”. Giovanni Stroppa non si fida. L’allenatore del Monza parla così della sfida di domani al Granillo contro la Reggina. “Noi però stiamo migliorando – dice ai microfoni ufficiali del club – e dobbiamo iniziare col piede giusto”. Le assenze pesanti saranno tre, ma in due recuperano: “sono contento di chi abbiamo recuperato, Dany Mota e Ciurria, mentre speriamo di avere al più presto Barberis, Valoti e Mazzitelli, che sono fuori”. Ai tre annunciati dal tecnico si aggiunge Lamanna, che porta la conta degli indisponibili a quattro totali. Ecco di seguito i convocati:

Donati, Caldirola, Bellusci, Machin, Gytkjaer, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Barillà, Bettella, Siatounis, Rubbi, Scozzarella, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola.

Indisponibili Lamanna, Mazzitelli, Barberis e Valoti.