Reggina-Monza, Aglietti: “Non abbiamo rischiato niente. Mercato? Vediamo con qualche giovane”

22 Agosto 2021 20:42

Le parole dell’allenatore della Reggina Alfredo Aglietti al termine della sfida del Granillo contro il Monza conclusasi sullo 0-0

Pari alla prima. La Reggina fa 0-0 con il Monza all’esordio in un Granillo di nuovo aperto ai tifosi ma con un terreno di gioco in pessime condizioni, per cui la gara è stata a rischio fino all’ultimo (l’ok dell’arbitro è arrivato alle 17). “Non abbiamo rischiato niente, la squadra secondo me ha fatto molto bene – ha detto Aglietti a fine gara – Ci sono state 4-5 azioni molto belle. Avremmo meritato di vincere, forse nel primo tempo. Loro sono una squadra che sa stare bassa e anche palleggiare. Terreno di gioco? Qualche rimbalzo, non solo per noi ma anche per loro, ci ha penalizzato. Peccato, poteva essere una bella partita. Rivas ancora davanti? Quel ruolo lo può fare, ha fatto un’ottima partita. Possiamo anche utilizzarlo da esterno, vedremo, il campionato è lungo”.

Ultima riflessione sul mercato: “Abbiamo da puntellare con un giocatore per ruolo, con qualche giovane che ci possa dare energia. Il mercato è ancora lungo, ci saranno giocatori in esubero. Se ci sarà da rinforzare lo faremo. Io sono contento, squadra e società sono a disposizione”.

In sala stampa si presenta anche Gianluca Di Chiara. “E’ stata un’emozione grande sentire e vedere il pubblico. E’ una spinta in più, sperando che si riapra definitivamente. Terreno di gioco? Il campo non aiuta ma in questo caso non aiuta entrambe, su questo giochiamo ad armi pari. Sicuramente preferivamo un campo in condizioni migliori. Oggi c’è stata una grande prova di carattere e in Serie B è fondamentale, perché si può vincere e perdere con tutti. Ruolo? Come detto già l’anno scorso, io preferisco la difesa a 4, mister Aglietti chiede una spinta importante dei terzini non facendoci dimenticare che comunque siamo difensori. Come sto fisicamente? Il preparatore atletico ci ha fatto fare un bel lavoro, abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente tutti. Margini di miglioramento ce ne sono tanti. I ragazzi nuovi che sono arrivati sono da poco con noi ma già si sono integrati al meglio”.