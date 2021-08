Reggina, Micai e un impatto “fantastico”: “al Sud il calcio è molto più emozionale, ho trovato Reggio e Salerno molto simili”

26 Agosto 2021 21:52

Il portiere amaranto Alessandro Micai è stato ospite di “Vai Reggina”, trasmissione dei canali ufficiali del club

E’ il nuovo portiere titolare della Reggina. Dopo un anno di inattività, Alessandro Micai è tornato a prendere confidenza con la porta. Qualche incertezza a Salerno, più sicurezza alla prima in B contro il Monza, seppur non sia mai stato veramente chiamato in causa. L’estremo difensore amaranto, però, si è innamorato subito di Reggio Calabria, città di quel Sud in cui ha trascorso gran parte della sua carriera, nonostante sia nato e cresciuto al nord: “il primo impatto con la Reggina è stato fantastico – ha detto Micai a Reggina Tv – perché ho ritrovato i tifosi allo stadio. Poi ho notato tante somiglianze tra le città di Reggio Calabria e Salerno. Sono nato e cresciuto al Nord ma la mia carriera è stata perlopiù al Sud, penso che nel meridione si viva il calcio con un po’ più di emozione“.

Sul campionato di Serie B: “ogni anno si dice che la cadetteria sia difficile, ma quest’anno lo è ancora di più, è come non mai imprevedibile, perché ogni squadra ha fatto acquisti di livello. Con la Ternana mi aspetto di vedere dei passi in avanti sotto l’aspetto dell’aggressività e della voglia. Domenica scorsa si vedeva che sia a noi che al Monza mancasse qualcosa. Ritengo che la frase “calcio d’agosto” sia adatta in questi casi”.

Da Salerno a Reggio Calabria, da Castori ad Aglietti: “quali differenze? Mister Aglietti – ribadisce Micai – vuole che giochiamo da dietro se possibile, vuole che proponiamo qualcosa, che ci sia qualità in fase offensiva. Un po’ diverso da Castori, che bada alla concretezza, più al lancio lungo ma sempre con un’organizzazione e con una logica”.