16 Agosto 2021 22:09

Reggina, lo striscione degli ultras Diffidati Liberi per la sfida di Salerno in Coppa Italia

“Green pass, distanziamento sociale… presenti solo per un gemellaggio da onorare”. E’ la scritta presente nello striscione degli ultras della Reggina per la sfida di Coppa Italia a Salerno in corso in questo momento. I Diffidati Liberi già si erano dimostrati contrari alle limitazioni del Governo per gli ingressi allo stadio, spiegando che rinunceranno ad entrare nella prima di domenica contro il Monza: “o tutti o nessuno”, hanno scritto in un comunicato.