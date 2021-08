Reggina, il programma settimanale: venerdì amichevole con la ReggioMediterranea

3 Agosto 2021 22:48

Il test match si svolgerà a porte chiuse

Continua la preparazione estiva della Reggina in vista dell’esordio in Coppa Italia contro la Salernitana e in campionato col Monza. Di seguito il programma settimanale relativo all’attività della prima squadra:

Mercoledì 4 agosto – seduta mattutina ore 9:30;

Giovedì 5 agosto – seduta mattutina ore 9:30;

Venerdì 6 agosto – seduta mattutina ore 9:30, allenamento congiunto con ReggioMediterranea ore 17:30;

Sabato 7 agosto- seduta mattutina ore 9:30

Domenica 8 agosto- riposo.

La Reggina inoltre ha specificato che “sia le sedute di allenamento che l’allenamento congiunto con la ReggioMediterranea si svolgeranno a porte chiuse, salvo diversa comunicazione da parte del club”.

Sarà invece consentito l’accesso agli organi d’informazione.