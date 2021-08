Reggina, che emozione ritrovare i tifosi! Si respira di nuovo l’entusiasmo del Granillo [FOTO]

22 Agosto 2021 18:08

Si respira di nuovo l’entusiasmo del Granillo: le foto dei tifosi che riempiono gli spalti dell’impianto di via Galileo Galilei.

Scampata la “paura”, al Granillo è di nuovo calcio, quello vero. Quello vero perché torna ad essere uno spettacolo, fruibile dal pubblico. E’ sempre emozionante ritrovare i tifosi allo stadio. A distanza di uno anno e mezzo (eccetto i mille simbolici dello scorso ottobre nel derby col Cosenza), la Reggina ritorna a vedere gli spalti dello stadio pieno. C’è stato il rischio che l’incontro non si disputasse, per via del terreno di gioco dell’impianto, ma poi è arrivato l’ok dopo il sopralluogo dell’arbitro. Da quel momento, presi d’assalto i tornelli del Granillo. Ed è di nuovo spettacolo Tutte le foto a corredo dell’articolo.