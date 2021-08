14 Agosto 2021 14:30

La Reggina ufficializza i numeri di maglia per la stagione 2021-2022: le scelte dei nuovi e le conferme degli attaccanti

Lunedì la prima partita ufficiale, domenica 22 la prima interna in campionato. La Reggina è pronta a scendere in campo per le partite che contano. Poco fa il club ha annunciato i numeri di maglia scelti dai calciatori. Quasi tutti confermati i numeri dei giocatori della scorsa stagione: gli attaccanti non cambiano, mentre né Micai e né Turati scelgono la “1”, che va a Lofaro. Tra i nuovi, “21” per Laribi e “11” per Ricci. Di seguito tutti i numeri.