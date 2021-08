Reggina, gli amaranto sono carichi: “rispetto per tutti, paura di nessuno” [VIDEO]

4 Agosto 2021 16:30

Il mister Aglietti ha lasciato un pensiero al Chievo Verona per il difficile momento, mentre i nuovi arrivati si sono presentati

La Reggina continua ad allenarsi al Centro Sportivo Sant’Agata in vista dell’inizio della stagione. Il primo incontro ufficiale sarà il 16 agosto contro la Salernitana in Coppa Italia, mentre il weekend successivo partirà anche il campionato. Ai microfoni della Tv ufficiale del club amaranto, il simpatico Franco Polimeni ha raccolto le sensazioni dei protagonisti amaranto prima dell’allenamento odierno. “Stiamo facendo una buona preparazione, siamo con la testa alla Coppa”, commenta German Denis. Monza o Ternana? “Rispetto per tutti, paura di nessuno”, risponde ironicamente invece Nicolò Bianchi. Più serie invece il tecnico Alfredo Aglietti, che non vuole distrazioni: “arriverà qualche altro calciatore, ma l’importante è lavorare su diversi aspetti e partire bene”. Un pensiero anche alla sua ex squadra, il Chievo Verona, che ha perso il ricorso ed è stata estromessa dal Coni dal campionato di Serie B: “è una cosa che mi rattrista molto, in un anno e mezzo vissuto, durante il lockdown, il mio pensiero va a tutte le componenti. I calciatori troveranno squadra, ma penso ai cuochi o alle cameriere, per loro sarà più difficile”. Di fronte alle telecamere poi anche Adriano Montalto: “Menez è un grande”. Di seguito il video con tutti gli interventi: