Reggina, Gasparetto saluta la Calabria: ufficiale il trasferimento al Legnago

25 Agosto 2021 18:46

La trattativa era da giorni a buon punto, è arrivata nel pomeriggio la nota ufficiale del club amaranto

La chiusura dell’affare era ormai cosa fatta da qualche giorno, in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità. Daniele Gasparetto non è più un calciatore della Reggina, si trasferirà a titolo definitivo al Legnago. “Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive”, si legge nella nota del club amaranto. Il difensore non faceva parte dei piani del tecnico Alfredo Aglietti, in questi ultimi giorni il ds Massimo Taibi dovrà cercare di piazzare gli altri cinque esuberi ancora rimanenti in rosa: Garufo, Rubin, Faty, Crimi e Rossi. Il direttore sportivo ha affermato che a breve potrebbero sbloccarsi anche altre situazioni, quindi altre ufficialità pare siano nell’aria. Il primo della ciurma a salutare è stato dunque Gasparetto, già lo scorso anno finito ai margini della squadra calabrese da gennaio, impegnato ad allenarsi a parte al Sant’Agata insieme a Rossi. Di lui resterà comunque un bel ricordo nella mente dei tifosi della Reggina, essendo stato tra gli artefici della straordinaria stagione 2019/2020, conclusa con la promozione in Serie B.