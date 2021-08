Reggina, vicina a sbloccarsi la situazione Gasparetto: quasi fatto il passaggio al Legnago

10 Agosto 2021 10:13

E’ vicino il passaggio di Daniele Gasparetto dalla Reggina al Legnago a titolo definitivo

Ufficialità in entrata ma non solo. La Reggina ha sempre l’occhio vigile – anzi la priorità è quella – sulle uscite. Diversi giocatori sono stati piazzati, altri hanno rescisso, altri sono fuori dai piani. Da tempo. Alcuni non da questa estate, ma addirittura dallo scorso gennaio, come Rossi e Gasparetto. La situazione di quest’ultimo, però, potrebbe essere vicina alla conclusione. Il difensore, infatti, è vicino al passaggio al Legnago, che milita nel girone A di Serie C. Il giocatore, Over, si trasferirebbe a titolo definitivo e libererebbe uno dei posti in esubero del club dello Stretto, che ne ha almeno altri 5 da piazzare (Rossi, Garufo, Rubin, Faty e Crimi) per arrivare ai fatidici 18. Senza dimenticare che un ulteriore arrivo esperto (in attacco) significherebbe altra uscita importante (Menez il primo indiziato).