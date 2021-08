Reggina, l’appello di Gallo per domenica: “invito i tifosi allo stadio, leggere di nuovo i dati sulla prevendita è stato emozionante”

19 Agosto 2021 19:32

Anche il presidente della Reggina, Luca Gallo, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto amaranto Andrey Galabinov

“Andrey Galabinov arriva con un contratto triennale, questo fa capire come è improntato il discorso sportivo. Crediamo molto in lui e lui crede in noi. Ha fatto oltre 100 gol in carriera tra i professionisti, ha vinto anche il campionato di Serie B. Sono sicuro che farà divertire la gente e riempirà l’area di rigore avversaria. Sono contento di averlo portato alla Reggina. Ringrazio il ds Taibi per aver portato avanti una grande trattativa e il direttore Mangiarano”. Lo ha affermato il presidente Luca Gallo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’attaccante Andrey Galabinov.

Domenica ricomincerà il campionato di Serie B, la squadra amaranto ospiterà il Monza. Si tratta della prima partita con la presenza dei tifosi al Granillo dopo un anno e mezzo. Il presidente Gallo ha risposto ad una domanda sul piano economico: “il futuro non può essere definito da una persona che si lamenta. A livello economico, societario, calcistico, le cose sono sotto gli occhi di tutti. Quando abbiamo aperto la prevendita non ricordavo l’ultima volta che mi era stata comunicata la vendita di un biglietto per una partita della Reggina. E’ stata quasi un’emozione. Un minimo di incasso domenica almeno ci sarà, vedremo cosa farne. A livello sportivo è come se non fosse accaduto nulla, i campionati sono andati avanti senza pubblico. A livello economico invece è stato stravolto tutto. Invito i tifosi della Reggina a venire allo stadio, principalmente per assistere ad uno spettacolo, ma anche perché così riusciamo ad incassare, detto sinceramente. Aspetto che gli sponsor arrivino, francamente non ne vedo intorno al club”.