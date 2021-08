Reggina, Galabinov tra poche ore sarà a Reggio Calabria: nel pomeriggio l’attaccante è atteso in città

18 Agosto 2021 00:14

Andrej Galabinov domani pomeriggio arriva a Reggio Calabria per firmare il suo contratto con la Reggina

Due colpi in pochi giorni, le ultime due pedine per completare l’attacco. E’ Andrej Galabinov il prescelto della Reggina come “ciliegina sulla torta” del reparto avanzato. Il bulgaro ha accettato Reggio Calabria dopo i tentennamenti di Di Carmine, per cui il club amaranto non ha più aspettato. Dopo l’ufficialità di Tumminello, dunque, anche l’ex Spezia può dirsi un nuovo giocatore della società dello Stretto. Nel pomeriggio il centravanti è atteso in città e seguirà poi l’ufficialità.