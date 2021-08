Reggina: il tifo si divide, Denis prova a unire. El Tanque chiama tutti allo stadio: “turnati o campu, avimu bisognu” [FOTO]

31 Agosto 2021 21:55

Qualche malumore tra i tifosi della Reggina, ma El Tanque Denis prova a unire

Che utilizzasse il dialetto non è più una sorpresa, non è la prima volta e già lo avevamo sottolineato. Che lo facesse per uno scopo nobile, però, dimostra ancor di più quanto ci tenga alla causa, anche se è quasi superfluo – questo sì – evidenziarlo. German Denis unisce. O almeno ci prova. L’attaccante della Reggina, fuori nelle prime due gare al Granillo per un problema fisico, ha utilizzato il profilo personale Instagram per chiamare tutti i tifosi amaranto allo stadio. E lo ha fatto, appunto, in dialetto: “Forza Reggina, iamu, turnati o campu, avimu bisognu”.

Potrebbe sembrare banale che un calciatore chiami a raccolta i tifosi della propria squadra, ma non lo è in questo preciso periodo storico. Perché comunque i tifosi ci sono stati e, come scritto in altra pagina, hanno fatto registrare i numeri migliori della Serie B. Ma a frenare un entusiasmo ritrovato sono purtroppo gli attuali malumori in Curva Sud. Gli ultras, infatti, hanno deciso di non supportare la squadra amaranto al Granillo a causa delle attuali restrizioni imposte dal Governo (leggasi “Green Pass e impossibilità di introdurre bandiere e striscioni”) e la decisione non cambierà fino a nuove normative o fino a che non decidano spontaneamente di cambiare idea. Questo, però, oltre a creare malumori interni (contro la Ternana gli ultras sono rimasti fuori dallo stadio, facendo mancare il proprio supporto nella sofferta vittoria), viene percepito dalla squadra, che ha anche bisogno di quello zoccolo duro compatto e pronto a far sentire la propria voce sugli spalti. Quale miglior modo per cogliere l’invito di German Denis? E se poi lo dice così, iamu dai…