Reggina, Galabinov si presenta: “Già ieri sera all’aeroporto ho sentito il calore della gente, qui per fare più gol possibili”. Poi frecciate ad Italiano…

19 Agosto 2021 19:39

Le parole del nuovo acquisto della Reggina, Andrey Galabinov, alla conferenza stampa di presentazione

Andrey Galabinov è la “ciliegina sulla torta” dell’attacco della Reggina. E’ arrivato ieri pomeriggio ed è stato ufficializzato in serata. E’ il quarto della batteria di centravanti di cui Aglietti si potrà avvalere. E’ stato presentato in conferenza stampa al centro sportivo Sant’Agata, dove ad accoglierlo c’era il presidente Luca Gallo. “Già ieri sera all’aeroporto ho sentito il calore della gente – ha affermato – . Ho accettato subito dopo l’offerta della Reggina senza pensarci molto. Sono stato voluto fortemente e convinto da presidente, direttore e mister. So che è una grossissima piazza. Prometto più gol possibili. Il calcio è cambiato dagli anni di Guardiola a Barcellona e si è iniziato ad utilizzare il falso nove. Ma negli altri campionati ci sono attaccanti come me, dico Ibrahimovic, Lukaku o Haaland e non penso siano attaccanti vecchio stampo”.

“L’anno scorso sono partito bene, con tre gol in due partite e la storica vittoria in Serie A – ha proseguito – . Poi c’è stato l’infortunio e riprendere il ritmo è stato difficile. Sono tornato, ho segnato in Coppa Italia ma poi il mister ha fatto le sue scelte. Dal punto di vista fisico, da dopo l’infortunio ho iniziato a lavorare tantissimo. Non ho fatto vacanze, sono andato 10 giorni in montagna ma ho lavorato anche lì sulla condizione fisica. Sono in buone condizioni. Il mister è forte e preparato, abbiamo parlato anche con lui, se non saliva lo Spezia saliva il Chievo. Mi piace tantissimo come gioca. Sono concetti interessanti i suoi e la mia scelta ha influito anche per il mister, che conoscevo e che ho affrontato in passato”. Parole molto forti nel finale per il suo ex allenatore allo Spezia, Galabinov ha sottolineato: “di Italiano non voglio parlare, non mi interessa nulla, lo hanno visto in tutta Italia come si è comportato”.