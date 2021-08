Reggina, tutte le alternative in campo ad organico completo: Aglietti può giocare come vuole [GRAFICA]

31 Agosto 2021 23:09

Reggina, tutte le alternative di Aglietti con almeno tre moduli dopo la chiusura del mercato e ad organico definito

Alfredo Aglietti può giocare come vuole. E’ quanto emerge (ma già si sapeva, perché il più era fatto) alla conclusione del mercato, che ha chiuso i battenti alle 20. Ultimo giorno, per la Reggina, dedicato esclusivamente alle uscite. Il ds Taibi è riuscito a piazzare cinque over su sei e quasi tutti gli esuberi tranne Faty, per cui sono comunque ancora aperte alcune situazioni all’estero e in quei paesi in cui il mercato chiude a fine settembre.

In entrata, invece, ufficializzati Cortinovis, già chiuso da qualche giorno, e Ejjaki, giovane centrocampista marocchino proveniente dalla Vis Pesaro. Nessuna sorpresa over sul gong, per le note difficoltà a piazzare gli esuberi. L’organico amaranto è fatto, concluso, definito. E, come detto, Aglietti può fare un po’ come vuole. Titolari e riserve a disposizione e con ogni caratteristica richiesta, per poter uscire anche fuori – eventualmente pure a gara in corso – dal 4-4-2 utilizzato finora. La duttilità degli esterni può trasformare l’attuale modulo anche in un 4-2-3-1 (che in parte già esiste se la seconda punta di movimento giostra dietro al centravanti, come successo con Menez e Galabinov domenica scorsa) o in un 4-3-3, con tutte le alternative abbondantemente a disposizione. Andiamo a vederle.

Reggina con il 4-4-2

Reggina con il 4-2-3-1

Reggina con il 4-3-3