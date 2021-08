Reggina: ceduti i diritti di radiocronaca non esclusivi ad Antenna Febea

23 Agosto 2021 16:23

L’emittente locale trasmetterà le radiocronache in diretta delle partite della Reggina per la stagione 2021/2022

La Reggina comunica “di aver ceduto all’emittente Antenna Febea, in via non esclusiva, i diritti relativi alla trasmissione delle radiocronache in diretta per la stagione 2021/2022”.