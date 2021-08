Reggina, Bezzon e Rechici vanno a “farsi le ossa”: i due giovani amaranto in prestito all’Fc Lamezia Terme

18 Agosto 2021 14:03

La Reggina manda in prestito in Serie D, all’Fc Lamezia Terme, i due giovani Aldo Bezzon e Angelo Rechichi

La Reggina comincia a raccogliere i frutti del suo lavoro nel settore giovanile. Si è ricominciato da zero, dall’avvento della nuova società, e ci vuole quindi tempo, com’è normale che sia e come predicato dagli attuali dirigenti, ma alcuni giovanotti amaranto cominciano a spiccare il volo, seppur momentaneamente. I due classe 2002 Aldo Bezzon e Angelo Rechichi, tra i punti fermi della Primavera della scorsa stagione, vanno infatti in prestito all’Fc Lamezia Terme, in Serie D, per “farsi le ossa”. I due ragazzi erano stati aggregati alla prima squadra da Aglietti per la preparazione svolta a Sarnano.