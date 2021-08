La Reggina guarda ancora alla linea verde: arriva da Napoli il senegalese Diop

30 Agosto 2021 19:20

Reggina, dalla società dilettantistica Napoli United arriva il giovane attaccante senegalese Khadim Diop

La Reggina guarda ancora alla linea verde. Lo vuole fare per abbassare l’età media, ma anche per guardare al futuro, con dei giocatori pronti a crescere tra Primavera e prima squadra. E da Napoli, esattamente dalla società dilettantistica Napoli United, arriva Khadim Diop, attaccante senegalese classe 2002 di 190cm. E’ lo stesso club partenopeo ad annunciarlo: “Siamo felici di annunciare che Khadim Diop è passato a titolo definitivo alla Reggina che milita nel campionato di serie B. Per il Napoli United è motivo di grande orgoglio e nello stesso tempo di profonda commozione perché Khadim è come un figlio, anima di questo progetto con il quale è cresciuto, ha avuto modo di fare esperienza e di raggiungere grandi obiettivi, professionali e umani. Un amore nato 5 anni fa, quando ancora giovanissimo si è avvicinato all’Afro-Napoli intraprendendo un percorso di crescita personale, interrotto dal suo ritorno in Senegal. Ma poi, come in tutte le fiabe, 3 anni fa decide di rientrare in Italia e di disputare il nostro primo campionato di Eccellenza. Khadim lo scorso anno è andato in prestito alla Ternana in serie C, e adesso la grande occasione per mettersi in mostra ad alti livelli. Ti auguriamo tutta la felicità di questo mondo. In bocca al lupo!”. Da capire cosa la società vorrà fare del calciatore, se farà la spola tra giovanili e prima squadra o se verrà mandato in prestito.