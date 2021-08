Reggina, Aglietti su infortunati: “non ho rischiato Menez e Ricci, mentre Montalto e Rivas…”

6 Agosto 2021 22:53

Le condizioni dei calciatori della Reggina al termine della sgambata contro la ReggioMediterranea

“Siamo work in progress, ho visto cose buone e cose meno buone, ma in questo momento è normale. Vogliamo cercare di avere equilibrio, perché squadre della nostra categoria non ti perdonano se sbagli. Vogliamo fare costruzione, azioni in velocità, siamo in una fase embrionale, ma i ragazzi stanno lavorando con intensità e ci vorrà tempo per trovare i meccanismi giusti e smaltire i carichi di lavoro”. Ad affermarlo il tecnico Alfredo Aglietti al termine dell’allenamento congiunto della Reggina con la ReggioMediterranea.

Sui calciatori scesi in campo, il tecnico ha espresso le proprie sensazioni: “Denis è un calciatore straordinario, si è proposto alla grande e sta bene. Rivas è uscito per un affaticamento, ma sta bene, può fare tutti i ruoli davanti. Bezzon ha delle doti interessanti, vedremo come gestirlo, se tenerlo qui o mandarlo in prestito. Problema per Montalto? Dobbiamo verificare, ha detto che è solo un indurimento, speriamo si sia fermato in tempo. Davanti siamo pochi, dobbiamo indubbiamente fare qualcosa. Hetemaj è un calciatore tatticamente intelligente, in B non ha bisogno di presentazioni. Sono molto contento di averlo con noi. Menez? oggi ha avuto un indurimento muscolare, così come lo stesso Ricci. Per ora meglio non forzare”.