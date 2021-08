Reggina, accordo raggiunto con Radio Touring: saranno trasmesse le radiocronache di tutte le partite degli amaranto

22 Agosto 2021 11:52

La storica emittente Touring 104 trasmetterà in diretta la radiocronaca delle partite della Reggina in casa e in trasferta

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Progetto Touring per la cessione dei diritti di Radio e Tv Ufficiale.

“Radio Touring 104 e Video Touring 655, da sempre vicini ai colori amaranto, continueranno ad essere Radio e Tv Ufficiale anche per la stagione 2021-2022. Sarà quindi la storica emittente Touring 104, (la prima radio reggina), a trasmettere in diretta la radiocronaca delle partite della Reggina in casa e in trasferta, attraverso le proprie frequenze, mentre Video Touring 655 (la prima Radiovisione in Calabria) videotrasmetterà sul canale 655 del digitale terrestre, visibile in tutta la regione Calabria, il palinsesto di Reggina TV”. È quanto si legge in un comunicato.