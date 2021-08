Reggina, 10 anni fa Acerbi in amaranto. Lui ricorda: “è stato un anno fantastico, abbiamo sfiorato un sogno che ora auguro ai tifosi”

26 Agosto 2021 21:49

Il breve videomessaggio del difensore della Lazio e della Nazionale ai canali ufficiali del club: 10 anni esordiva in amaranto

“Son passati esattamente 10 anni da quando ho giocato alla Reggina, è stato un anno fantastico in cui abbiamo accarezzato per poco tempo quel sogno che adesso auguro a tutta la gente di Reggio Calabria“. Poche parole, ma belle, che entrano nel cuore. Perché a dirle un neo campione d’Europa, perché a dirle è uno dei difensori più forti passati dallo Stretto: Francesco Acerbi. Il giocatore della Lazio e della Nazionale ha infatti lasciato un breve video messaggio ai canali ufficiali del club amaranto, alla trasmissione “Vai Reggina”, ricordando i 10 anni trascorsi da quella splendida annata, in cui la squadra di Atzori sfiorò la Serie A.